Opplegget består av 20 timer i bassenget, og timene skal brukes på tilvenning i vann, vannglede og selvstendighetstrening. Totalt skal alle barna være i bassenget i 280 timer.

Søknaden gjelder for 149 barn som kommunen ønsker skal få opplæring i basseng. Opplæringen blir ledet av en instruktør med livredningskurs.

Totalt søkes det om et tilskudd på 298.000 kroner. Tilskuddssatsen er 2.000 kroner per barn og den største barnehagen kan få 64.000 kroner for 32 barn.