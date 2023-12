Denne saken var opprinnelig på trykk 11. desember 2019, og er nå publisert på nytt både i 2022 og nå i 2023 til glede for nye lesere med oppdatert informasjon om hvor man kan strømme de ulike filmene.

Siden jeg var liten har julefilmer vært en stor og naturlig del av julen.

Aller best nytes de før julaften når man ikke ennå har rukket å bli lei av alt som er julete og når ønsker små drypp av julesteming.

I tillegg er julefilmer geniale å se i sosiale lag nettopp fordi den er kjent for så mange og man samles rundt det forutsigbare.

Når man ser på julefilmer er det lov å prate samtidig og fullføre replikker, i tillegg til å slafse høylytt på klementiner og drikke voksengløgg - først og fremst hjemme.

Her har jeg plukket ut de 11 julefilmene jeg liker aller, aller best – og hvor du kan se dem (vilkårlig rekkefølge):

Love Actually (NRK, Netflix og Viaplay)

Love Actually Foto: Universal Pictures

Verdens beste julefilm, uansett sjanger. Filmen som både er rørende og hysterisk morsom på samme tid. Selv om den begynner å dra på åra holder den seg like godt år etter år og er den viktigste filmen å få med seg før jul.

The Holiday (HBO, Netflix, Viaplay, SKY Showtime og Amazon Prime)

The Holiday Foto: Universal Pictures

En rendyrket romantisk komedie, som tatt ut av et eventyr. Kate Winslets rollefigur har et knust hjerte (ikke heart of the ocean) og bor i en liten hytte i en engelsk småby.

For å komme seg bort bytter hun hus med den rike rollefiguren til Cameron Diaz som bor i Los Angeles. Også hun med knust hjerte. Dere kan jo gjette hva som skjer videre når også Jude Law står på rollelista.

En trygg, søt og morsom film som hele familien kan se sammen.

The Family Stone (Disney+)

STJERNESPEKKET: Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson og Claire Danes er blant stjernene i «The Family Stone» Foto: 20th Century Fox

Familieselskap er en selvskreven del av de fleste juletradisjoner, på godt og vondt. Her settes søkelyset på hva som skjer når man kommer inn i en svigerfamilie og det ikke går helt som planlagt.

Sarah Jessica Parker spiller rollen som Meredith, som blir med sin nye kjæreste hjem til jul. De tar ikke spesielt godt imot sin litt nervøse svigerdatter- og søster, og det oppstår en del komplikasjoner underveis. Dersom du tror din familie er vanskelig, vel da har du ikke møtte familien Stone.

A Muppet Christmas Carol (Disney +)

BESTE BARNEFILMEN: A Muppet Christmas Carol er en magisk tolkning av Et juleeventyr av Charles Dickens. Foto: Walt Disney

Musikken, dukkene og ikke minst Michael Caine i rollen som Ebenezer Scrooge er verdt filmen alene. Muppetene har etter min mening den mest vellykkede filmversjonen av Charles Dickens-klassikeren Et juleeventyr og selv om den iblant er skikkelig skummel, så er det den perfekte familiefilm både før og underveis i jula.

It’s A Wonderful Life (Sky Showtime)

It's a Wonderful Life Foto: Radio Pictures

Julefilmen med stor J. Alle trenger en årlig dose av denne klassikeren, som er en slags filosofisk versjon av Et juleeventyr. George Bailey får et innblikk i hvordan verden hadde vært om han ikke hadde eksistert, noe som virkelig setter de store følelsene i sving. På tross av at filmen fyller 73 år, klarer den å holde seg relevant år etter år.

Home Alone 1 og 2 (Disney +)

Home Alone 2: Lost in New York (1992) Foto: Twentieth Century-Fox Film

Det blir ikke jul før Kevin har skreket og Harry har spist opp banneordene sine. År etter år lar vi oss begeistre av kombinasjonen rå vold, 90-tallsnostalgi og frykten for å faktisk være alene i jula. Det som i utgangspunktet kunne endt opp som en fjollete og sjelløs slapstick-komedie klarer å spre enorme mengder julestemning, mye takket være hovedrolleinnehaveren Macaulay Culkin, samt John Williams eminente musikk. Brannfakkel: Selv om begge er gode er toeren den mest spennende.

Edward Scissorhands (Disney +)

Edward Scissorhands Foto: 20th Century Fox

Mange vil kanskje være overrasket over at Mr. Saksehånd ble prioritert foran A Nightmare before Christmas, som også regnes som en Tim Burton-film (han har ikke har regissert den, men skrevet historien). Selv om førjulsmarerittet er underholdende på sitt vis er det noe helt spesielt med historien om den triste figuren med sakse-hendene. Scenen med han og Winona Ryder i snøen kommer jeg aldri til å glemme og i kombinasjon med Danny Elfmans strålende musikk er det umulig å ikke la seg røre.

Mens du sov (Disney +)

Mens du sov (While You Were Sleeping) Foto: Buena Vista Pictures

Kanskje ikke den første filmtittelen man tenker på når det snakkes om jul. Historien om Lucys (Sandra Bullock) litt for overdrevne avstandsforelskelse har likevel både julescener, oppbygning og en historie som passer rett inn i julefilm-kategorien. Selv om hun kanskje er litt vel stalker-aktig. Nuvel, dette var det glade 90-tall.

Reisen til julestjernen, 1976-versjonen (Må leies, eller så kan man bare vente til julaften)

Reisen til Julestjernen Foto: Norsk Film

Den eneste norske filmen på listen, og det fordi den fortjener det. Historien om prinsesse Gulltopp som går ut i natten på jakt etter stjernen er spekket med artige rollefigurer og et kostymebudsjett man sjeldent har siden i norsk film.

En ordentlig eventyrfilm som jeg aldri blir lei av å se, år etter år. Og ja, den er bedre enn Tre nøtter. Her får vi faktisk ikke bare, men også se Knut Risan i rollen som kongen.

Med Grimm og gru (NRK)

Med Grimm og gru Foto: NRK

Sangen «Mom is home» er alene verdt et gjensyn med denne sovjetisk-fransk-rumensk musikalen. Her fortelles historien om ulven og geitekillingen med overdådige dyrekostymer, dans og glitter. Jeg elsket filmen som barn og den er fortsatt ganske så underholdende å overvære i voksen alder. Da skjønner man at ulven egentlig ikke er så verst.

Elf (Viaplay, HBO og Amazon Prime)

Elf Foto: New Line

Overraskende søt og morsom julefilm, som har mer sjel ved seg enn man skulle tro. Will Ferrell er mennesket som ender opp i nisseverdenen på Nordpolen. Alle tror han er en alv, men en altfor stor en - som da ikke passer til å gjøre noen av oppgavene alver skal gjøre.

Selv om premisset i seg selv er ganske pussig er det en fin og annerledes julefilm de fleste bør få med seg.

Ikke nødvendigvis julefilmer, men setter deg i julestemning likevel (og passer utmerket til å se romjula):

Alle Harry Potter-filmene (HBO)

Harry Potter og de vises stein Foto: Warner Bros

Disse filmene begynner stort sett litt i forkant av at et skoleår ved Hogwarts starter, med det får vi også ta del i Harry og gjengens julefeiring. I tillegg er J.K Rowlings magiske univers så stemningsfullt at det gjør seg perfekt til gjennomsyn i julen.

Drømmen om Narnia-filmene (Disney+)

The Lion, the Witch and the Wardrobe Foto: Disney

I tillegg til at det alltid er kaldt og vinter i Narnia, så har mine juleassosiasjoner til dette universet trolig å gjøre med at NRK sendte BBC-versjonen av C.S Lewis-bøkene om morgenen i romjula. Den passet da å se og den passer nå.

Ringenes Herre-filmene (HBO Max og Amazon Prime)

Gollum i Ringenes Herre Foto: New Line Cinema

Store, episke dramaer som krever noen timer med TV-titting passer perfekt for gjennomføring i romjula. Da er man kanskje litt lei av jul og ønsker å drømme seg bort i andre fantasiverdener. Hva er vel ikke bedre enn å ta for seg samtlige Ringenes Herre-filmer som for tiden ligger på Netflix?

Prinsen av Egypt (Viaplay)

Prinsen av Egypt Foto: DreamWorks Animation

Bibelen og jula går jo, ikke spesielt overraskende, hånd i hånd. Animasjonsfilmen om Moses i sivet er både underholdende og storslått, uansett hvilken religion man tilhører.

The Sound of Music (Disney+)

The Sound Of Music Foto: 20th Century Fox

Allsang, edelweiss og Mary Poppins - unnskyld - Julie Andrews er tre gode nok grunner til å dra fram nøtteknekkeren og rigge seg til i sofaen en snøtung juledag.

Stepmom (Viaplay)

Stepmom Foto: Columbia Pictures

I tillegg til at Susan Sarandon og Julia Roberts er strålende som henholdsvis mor og stemor, er denne Chris Columbus-filmen (fjerde på denne listen) fylt med mange stemninger man kjenner på i julen. Vinterscenen hvor familien synger til «Ain't no mountain high enough» gir den et godt nok julestempel i seg selv.

Fanny og Alexander (TV2 Play og Netflix)

Fanny og Alexander Foto: SvT

Å feire jul med familien Ekdahl er ingen lek. Det er seigt, intrikat, skummelt, overveldende, hesblesende, nært og teatralsk. Det er vel så mye «feel bad» som «feel good».

Akkurat slik som familier kan være.

Ingvar Bergman har, uten å skynde seg, klat å fortelle en familiekrønike som er mystisk og morsom, men også tidvis svært grusom når man får se hvordan endringer i familiedynmaikk preger to små barn. Hva de tolker ut av forandringene som skjer rundt dem og hvilke ting som faktisk er viktige når jula begynner å røyne på.