Politiet i Nordland fikk melding fra AMK om knivstikking på en privatadresse i Sørfold kommune i Indre Salten klokken 04.52 natt til første nyttårsdag.

De responderte på denne meldingen som en PLIVO-hendelse, som betyr at politiet anså det som pågående livstruende vold.

Første patrulje var på stedet en drøy halvtime senere, klokken 05.25.

I huset fant politiet fem personer. En mann og en kvinne i 40-årene og en tenåring ble bekreftet døde på stedet, mens et barn ble fløyet til Nordlandssykehuset i luftambulanse. I tillegg var det et annet barn på stedet som var uten fysiske skader.

– Vi ser på dette som en svært alvorlig hendelse, sier politiadvokat Kristine Pedersen i Nordland politidistrikt.

Barnet som var uten fysiske skader er avhørt av politiet.

Foto: NRK

Familiær relasjon

Det er en familiær relasjon mellom de involverte.

– Patruljen gikk i umiddelbar innsats og tok seg inn i huset. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde. Politiet har ikke grunn til å tro at det er andre mistenkte som har vært involvert, opplyser stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Pårørende er varslet, og vil få oppnevnt bistandsadvokat.

– Selv om vi ser gjerningsmannen er blant de døde på stedet, så ser vi etter om det kan være alternativer til den hypotesen vi nå mener er den sterkeste. Vi prøver å tilstrebe høy kvalitet i etterforskningen, det innebærer også at vi søker å ivareta de pårørende og etterlatte på så god måte som mulig, sier etterforskningsleder Erling Johannessen på en pressekonferanse.

Politiet har varslet Kripos, og er i dialog om eventuell bistand. Etterforskningslederen sier at det er for tidlig å si noe om motiv for drapene.

– Det vil bli forsøkt avklart gjennom politiets etterforskning.

Har satt krisestab

Ordfører Kolbjørn Mathisen (Ap) i Sørfold kommune er ordknapp da VG får kontakt:

– Det eneste jeg kan si så langt er at Sørfold kommune har satt krisestab. Det gjorde vi klokken 10. Ellers må jeg henvise til politiets pressekonferanse, sier Mathisen til VG klokken 12.29.