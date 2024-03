7 av 10 nordmenn mener de kan ta ansvar for egen sikkerhet på tur i fjellet, men ifølge en fersk undersøkelse er det bare 18 prosent som er helt sikre på at de har med seg nok utstyr til å møte uvær på turen.

– Dette er urovekkende tall. Mange av oss mener at vi kan ta ansvar for sikkerheten vår på tur, samtidig innrømmer overraskende mange at de nok ikke har med seg det utstyret som trengs for å møte uvær i fjellet - både for å hjelpe seg selv og andre, sier Anne Bergh, generalsekretær i Norges Røde Kors i pressemeldinga.