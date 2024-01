Kommisjonen konkluderer: «Førerens hastighetsvalg, plassering i veibanen og bruk av lastebilens ulike bremsesystemer, i kombinasjon med vei- og føreforhold, medvirket til at ulykken inntraff».

Lastebilsjåføren er tiltalt for å ha forvoldt en annens død og rettssaken går 10. januar i Midtre Hålogaland tingrett.

Tirsdag 3. januar 2023 ca. kl. 0713 fikk en lastebil på vei sørover fra Harstad på rv. 83 skrens i en høyrekurve, ca. To kilometer nord for Tjeldsundbrua. Bakre venstre del av lastebilen kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en personbil. I kollisjonen trengte lastebilens plan og skap inn i personbilens kupé og føreren av personbilen omkom.

På tidspunktet for ulykken var det mørkt, nedbør i form av snø og veien var dekket med snøslaps, med unntak av i kjøresporene.

Kommisjonen skriver:

«Undersøkelsen har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. SHK mener at føreropplæringen for tunge kjøretøy bør ha en grundigere tilnærming til sikker kjøring på vinterføre.»

«Undersøkelsen har vist at de iverksatte vinterdriftstiltakene på strekningen hvor ulykken inntraff var hensiktsmessige og innenfor kravene. Mengden snøslaps kan ikke fastslås med sikkerhet, men sannsynligvis lå det ikke et islag mellom asfalten og snøslapset på ulykkesstedet. Overgang fra nytt til gammelt asfaltdekke kan ha medført at brøytingen fikk ulik effekt på føreforholdene i området hvor ulykken inntraff «.

«SHK mener at trafikksikkerheten kan økes ved at både den teoretiske og praktiske undervisningen knyttet til førerkortklasse C, samt videre opplæring og oppfølging i bedrift, har en grundigere tilnærming til sikker kjøring på vinterføre.»

«Det er i lys av dette viktig at læreplanen for førerkortklasse C gir tydelige føringer, som igjen kan gjenspeiles i teoribøker og undervisning, slik at elevene tilegner seg tilstrekkelig kompetanse innen området»

«Undervisningen for tunge kjøretøy, som utøver en stor fare for andre trafikanter, bør blant annet inneholde kjøring på sporete veibane, plassering i veibanen og bruk av ulike typer tilleggsbrems.

SHK fremmer en sikkerhetstilråding som følge av denne undersøkelsen.