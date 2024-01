Det melder OPS Hålogalandsvegen torsdag morgen. Det er derfor ikke lenger fare for at røyk vil kunne nå annen bebyggelse i Fiskefjorden.

Fiskefjordtunnelen er en veitunnel under bygging i Tjeldsund. Den vestre og sentrale delen av tunnelen skal gå i Lødingen kommune i Nordland. I Fiskefjordtunnelen øst var det per 10. januar drevet cirka 543 meter inn.

– Tunnelen vil i løpet av dagen bli ryddet og klargjort for videre tunneldrift, melder OPS Hålogalandsvegen.

Utfordrende slukkearbeid

Det ble dramatisk for anleggsarbeiderne som jobbet i Fiskefjordtunnelen onsdag kveld.

Rundt klokken 19.00 oppsto det brann i en elektrisk lastemaskin inni tunnelen.

Det var sjåføren selv som oppdaget brannen og fikk raskt varslet resten av arbeiderne som befant seg i tunnelen. De kom seg raskt ut og ingen fikk i seg røyk.

– Slukkearbeidet er utfordrende, ble det skrevet i en pressemelding onsdag kveld.

Vindforholdene onsdag kveld sørget for at røyken ikke traff bebyggelsen rundt, men det ble oppfordret at menneskene med boliger i nærheten fulgte med og lukket vinduene dersom man så eller luktet røyk.

Politiet var på stedet og har opprettet sak.

Det var entreprenøren selv som sto vakt fram til brannen var over.

– Ikke mulig med slukkeinnsats

Ifølge innsatsleder Just Børre Glomsås i Harstad brann- og redningstjeneste sto lastemaskinen rundt 450 meter inni tunnelen da den tok fyr.

– Det er ikke mulig med slukkeinnsats så langt inn i en tunnel, med mindre man har fjernstyrte enheter. Da er det egentlig bare å vente på det som brenner, er utbrent. Skanska gjorde alt på riktig måte, og fikk evakuert folk og fikk ut utstyr, sier Glomsås.

På dette oppdraget var det ikke mannskaper fra Harstad brann- og redningstjeneste som rykket ut, men mannskaper fra Evenskjer i Tjeldsund og Lødingen.

– Det brant godt, og mannskapene ble enige om at brannen skulle brenne ut. I nitiden ble viften startet, slik at prosessen skulle gå raskere. Rundt klokken seks var lastemaskinen utbrent, sier Glomsås, som legger til at anleggsmaskinen har en totalvekt på over 80 tonn.