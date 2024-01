Se de tre første episodene her!

For litt over to år siden sto Gro Dagsvold fram i Harstad Tidende og fortalte om brystkreftdiagnosen hun hadde fått. I mer enn ett år har Harstad Tidende fulgt henne, fra hun måtte klippe håret, til konsultasjoner og celle- og strålebehandlinger i Tromsø.

Resultatet er ni episoder på til sammen rundt én time.

– På godt og vondt

– Jeg er veldig spent på reaksjonene når serien nå kommer ut. Jeg valgte å stå fram til alle jeg møtte da jeg fikk diagnosen, fordi jeg mente det ville bli lettere for folk å ta kontakt. Harstad er en liten by, og mange ville sikkert lettere prate med meg når de visste hva som feilte meg, sier Dagsvold.

Hun innrømmer at det å stå fram som hun gjorde gjennom å la et filmteam følge henne så tett, ikke bare var enkelt.

– Det var både på godt og vondt at jeg valgte å blotte meg slik jeg gjorde. Til å begynne med var det ekkelt og ubehagelig å vise seg fram, men etter hvert ble jeg mer vant med det. Det vanskeligste var nok å fjerne håret. Selv nå lenge etterpå kommer tårene når jeg ser håret falle i serien, sier Gro.

– Lite oppturer

Men for Gro, som sikkert for de fleste andre som får kreft, var tiden etter at hun fikk diagnosen den tøffeste.

– Den hardeste uka jeg har hatt var da jeg fikk beskjeden om at jeg hadde fått kreft. Å ta inn over seg hvor alvorlig dette kunne være var ikke enkelt. Det var den perioden med mest ned- og lite oppturer, sier hun.

Bet tennene sammen

Da de første sjokkene hadde lagt seg tok Gro et valg som for henne skulle vise seg at hun kom styrket ut ifra.

– Jeg valgte at denne beskjeden ikke skulle ødelegge livsgleden og hverdagen min. Jeg beit tennene sammen, selv på de tøffeste dagene med kvalme og dårlig form på grunn av medisinene jeg måtte ta. Hadde jeg valgt å legge meg hjemme hadde det nok endt med at jeg blitt deprimert, sier Gro.

I stedet valgte hun å stå fram i full offentlighet, noe hun i dag mener har gjort henne enda sterkere.

– Å stå fram åpent, der alle vet hva som feiler deg, har gitt meg mye positiv energi og omtanke. Mange har tatt kontakt for å snakke med meg, og mange har stilt meg spørsmål. For meg har det vært en slags terapi å få snakke med folk om dette, sier hun.

– Utviklet seg til å bli langt større

Når hun nå får rampelyset på seg igjen gjennom serien på ht.no håper hun at det hun har vært igjennom de siste to årene skal kunne gi håp også til andre kreftrammede.

– Håpet er at serien kan bety noe for de mange som er berørt av kreft. På en måte ufarliggjør den noe som er alvorlig. Jeg visste ikke noe om hva jeg skulle gå igjennom da behandlingene startet. Serien gir på godt og vondt et godt bilde av hva som venter den som må gå igjennom strålebehandling og cellegiftkurer, sier Gro og legger til:

– Da filmingen startet tenkte jeg at dette er først og fremst noe som ville bli vist lokalt her i Harstad. Men etter å ha vært i kontakt med Kreftforeningen har dette utviklet seg til å bli langt større enn det jeg hadde tenkt på forhånd. Men dersom det at jeg står fram på denne måten kan hjelpe andre, er det verdt det. Selv om det kanskje ikke var dette jeg hadde lyst til å bli kjent for, sier hun lettere lattermildt.

– Klar til å gå «all in»

Nylig var Gro på toårskontroll ved UNN. Hun har hatt en del bivirkninger av medisinene hun har måtte ta.

–Jeg har hatt en fantastisk kreftlege i Tromsø, Tone heter hun, som har fulgt meg utrolig godt opp. Selv om jeg fortsatt plages med en del smerter i kroppen, er jeg klar til å gå «all in» i jobben. Er allerede godt i gang med å forberede årets cruisebåtanløp, sier en optimistisk Gro Dagsvold.