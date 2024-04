Siri Martinsen, veterinær i NOAH, bekrefter til Harstad Tidende at de har levert anmeldelse.

– Vi fikk høre om saken via mediene, og her mener vi det er flere grove feil.

Reaksjoner

NOAH er en norsk dyrerettighetsorganisasjon etablert i 1989.

Martinsen opplyser at punktene NOAH reagerer på er blant annet avlivingsmetoden.

– Den er klart ulovlig og ikke minst veldig smertefull. Dette mener vi bør få en straffereaksjon.

Mandag skriver også IHarstad at organisasjonen Rovviltets røst har anmeldt kommunen av samme grunn.

NOAH forteller til Harstad Tidende at det å i det hele tatt velge å avlive oteren uten noen grundigere undersøkelser også er i strid med dyrevelferdsloven.

– Dette eksempelet viser dessverre at man ikke har kommet veldig langt når det gjelder behandling av ville dyr, sier Martinsen.

– Det er en grotesk handling som virker totalt uforberedt. Skadde, ville dyr bør bli møtt på en annen måte.

Forstår at folk reagerer

– Per nå har vi ikke sett noen anmeldelse, men vi tar det til orientering.

Det sier kommunikasjonssjef i Harstad kommune, Øivind Arvola.

Kommunikasjonssjef i Harstad kommune, Øivind Arvola. Foto: Eirik Leitring

Han forteller at de legger merke til at dyrevelferd er noe som engasjerer folk, og er ikke overrasket over at noen reagerer.

– Det må de også få lov til å gjøre.

Videre forteller han at det er flere omstendigheter rundt en slik sak, men at kommunen tar til seg reaksjonene som kommer.