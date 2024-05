– På FotballtrøyeFredag danner vi Norges fineste og viktigste lag i kampen mot barnekreft, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen, i ei pressemelding.

Konseptet «Football Shirt Friday» stammer i utgangspunktet fra England. Barnekreftforeningen har tatt konseptet til Norge, og første fredag i mai er fast «kampdag». Da inviterer foreningen alle i Norge til å ta på seg fotballtrøya.

«Fredag 3. mai vil fargerike fotballtrøyer prege arbeidsplasser, gatebildet, skoler, barnehager og ikke minst sosiale medier. For hvert år tar stadig flere på seg fotballtrøye for å hedre barna vi dessverre har mistet, og for å vise sin støtte til barn og ungdom med kreft», skriver Barnekreftforeningen.

I Norge får hvert år over 200 barn og unge mellom 0 og 18 år kreft. Kreft er den vanligste dødsårsaken for barn mellom 1 og 14 år i Norge i dag.

– Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft, og må behandles deretter. Det er stort behov for midler til forskning på kreft som rammer barn, sier Nicolaysen.

Barnekreftforeningen oppfordrer befolkninga til å kle seg i fotballtrøyer, samtidig som de håper folk har mulighet til å vippse dem et bidrag.

– For mange barn og unge med kreft er fraværet av normalitet veldig vondt. De savner å gå på skolen og møte vennene sine på trening. Fotballen er en viktig sosial arena for tusenvis av barn og unge, sier Nicolaysen.