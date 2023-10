– Operasjonsroboten skal ingen andre steder enn til sykehuset i Harstad

Pengene som er samlet inn til operasjonsroboten ved UNN Harstad, skal installeres på dette sykehuset. Samtidig som styret i foreningen retter en kjempestor takk til hele harstadsamfunnet for den store givergleden, kommer de med en forsikring. – Det må ikke herske tvil om at roboten skal til Harstad, sier styreleder Per Inge Strand.