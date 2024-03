Svaret var nei, er konklusjonen fra politiet.

– Politiet har vurdert at kommentarene ikke tolkes slik at de utgjør en kvalifisert krenkende ytring mot en folkegruppe som er vernet etter straffeloven §185, sier politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh til VG.

Saken henlegges derfor på koden intet straffbart forhold.

Politiet opplyser at de har lagt til grunn at ved vurderingen om kommentarene er straffbare etter §185 er det avgjørende hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnet ut fra den sammenheng det er fremsatt, og det skal anvendes et forsiktighetsprinsipp.

Politiet åpnet sak etter å ha fått fire anmeldelser fra enkeltpersoner. Hun bekrefter at politiet blant annet har avhørt disse.

– Det har vært en bred etterforskning, og avhør har vært en del av det, sier politiadvokaten.

Amundsen trakk seg som leder av justiskomiteen søndag, etter å ha fått massiv kritikk etter flere kontroversielle uttalelser på sosiale medier.

Torsdag forrige uke uttrykte han sin støtte til Israel i et Facebook-innlegg, som førte til høy temperatur i kommentarfeltet.

I en av kommentarene på sin egen Facebook-status skrev han:

Foto: Skjermdump Facebook

På spørsmål fra VG om han førte liste over islamister, svarte han:

– Selvfølgelig ikke. Det overlater jeg til PST. Jeg har hverken forutsetning, interesse eller mulighet til å føre noen lister over islamister, sier Amundsen til VG.

I et av innleggene fikk Amundsen følgende beskyldning: «Med Israel for Folkemord. Psykopater».

Da svarte han:

Foto: Skjermdump Facebook

Samme dag skrev Amundsen en Facebook-kommentar i forbindelse med et innlegg han la ut om kvinnedagen om «radikale kvinnemennesker» som han skrev at ikke vet «opp eller ned på en penis». Innlegget ble senere slettet.

I forbindelse med kvinnedagen, skrev han dette:

Foto: Skjermdump Facebook

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev han i en skriftlig uttalelse til VG.

Amundsen har ikke ønsket å beklage noe av det han har skrevet.

Da Amundsen trakk seg fra komitéleder-vervet, mente han at han ikke har gjort noe ulovlig.