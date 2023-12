Harstad:

Acrosales Kulseng-Hansen: Salg av personbiler, nye og brukte. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Vegard Kulseng-Hansen.

Amazing Barley By Joakimsen: Salg av helsekostprodukter. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Gladys Galvez Joakimsen.

Angell Holding AS: Entreprenørvirksomhet, eiendomsinvestering, aksjeinvestering, prosjektadministrasjon, byggeledelse, taksering og annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Rune Angell Johnsen.

Ar Æsthetic AS: Fillerbehandling, medisinsk behandling botox. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Andreea Iancu.

Auki AS: Aukì AS utvikler KI-drevne løsninger designet for å erstatte analoge prosesser, maksimere effektiviteten og redusere driftskostnadene for bedrifter i en rekke sektorer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner.

Hatawi AS: Forvaltning av personlig formue ved finansielle plasseringer, investeringer og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 2.220.000 kroner.

Hegges Forever Sunshine: Massør. Selvstendig forhandler for Forever Living. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Line Brændmo Hegge.

Helse24/7 Eriksen: Kostholds-, treningsveiledning og salg av Herbalife-produkter. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Siw Eriksen.

Julie Bratteng: Negledesign. Frisering og skjønnhetspleie. Bedriftsrådgivning, administrativt. Kunstmaler. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Julie Karina Bratteng.

Keepit Nordic AS: Kjøp og salg av varer og tjenester og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Natalie Olsen.

Ksg Trading DA: Kjøp og salg av nye og brukte kjøretøy. Utleie av kjøretøy og eventuelt ting som står i forbindelse med. Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar. Daglig leder: Brede Ekra Santocono.

Naturalbliss AS: Salg av helse- og velværeprodukter, samt utleie av fritidsutstyr, bil og bolig. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Marlene Fredriksen Wangen.

Sjelero i Havgapet AS: Omsetning av tannhelsetjenester og andre helsetjenester, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner.

Torunns Logopedtjeneste AS: Salg av logopedtjenester og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner.

Tjeldsund:

Jusnes Bygg & Renovering AS: Entreprenørvirksomhet, samt alt som har naturlig tilknytning til dette. Selskapet skal dessuten kunne delta i annen forretningsvirksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Remi Jusnes.

Svein Hoksrud: Rørlegger, kjøp og salg. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Innehaver: Svein Hoksrud.

Ibestad:

Norfesk AS: Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr samt forskning og utvikling, og for øvrig gjøre seg delaktig i tilsvarende og andre bransjer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Sigurd Helgesen Arvesen.