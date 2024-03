– Det har vært bekmørkt hele uka. Er det en feil, bør det utbedres med en gang. Forhåpentligvis er det ikke et sparetiltak, sa hun under dagsaktuelle spørsmål i torsdagens kommunestyremøte.

Ordfører Kari-Anne Opsal svarte at kommunen har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å skifte gatelysene til led-lys.

– Da skulle vi få orden på dette med gatelys. Men vi erfarer i forbindelse med vår og høst at det kommer henvendelser om at lysene er slått på for tidlig eller slått av for sent, sa hun og fortsatte:

– Jeg mener kommunedirektøren tar med seg spørsmålet. Det er viktig å spare, men ikke på en slik måte at det går utover sikkerheten.