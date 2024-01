Oppdatering klokka 14:25: Hadsel kommune har sendt ut ei pressemelding om saken, hvor de skriver at de er blitt kontaktet av Sørfold kommune i forbindelse med hendelsen. Der skriver de at Hadsel kommune bistår ut fra behov og fortløpende vurdering.

– Våre tanker går først og fremst til pårørende og berørte i denne tragiske saken. Jeg oppfordrer til at det vises hensyn og medmenneskelighet i denne triste situasjonen, sier ordfører Kjell-Børge Freiberg.

– Vi har fått bekreftet at det er en forbindelse. Fra kommunens side har vi ikke fått noen henvendelse med anmodning om bistand. Vi er selvfølgelig kjent med det som er skjedd og vi er selvfølgelig klar til å bistå om det blir aktuelt, sa Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg til VOL tidligere tirsdag.

Natt til 1. januar ble tre personer, en mann og en kvinne i 40-årene og en mann i slutten av tenårene, funnet døde på en privatadresse i Sørfold i Nordland.

I tillegg til de tre døde skal et barn ha blitt skadd, samt at et annet barn var tilstede på adressen og har ikke fysiske skader. Politiet har opplyst at det er familiær relasjon mellom de involverte.

Tirsdag har politiet sendt ut ei pressemelding hvor de skriver at det er en avdød mann på 19 år som er siktet i saken.

– Han er siktet for drap på sin mor og sin stefar, samt drapsforsøk på sin 11 år gamle halvsøster. Den 11 år gamle jenta ble sendt til Nordlandssykehuset i går med knivskader, sier politiadvokat Kristine Pedersen i pressemeldinga.

De undersøkelser som er gjort så langt i saken underbygger politiets hypotese om at siktede har tatt livet av mor og stefar og skadet lillesøsteren, før han tok sitt eget liv.

I tillegg var siktedes søster på 16 år til stede i huset da hendelsen skjedde. Hun kom fra hendelsen uten fysiske skader. Det var jenta på 16 år som meldte fra til nødetatene.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte tilknytninga først.

Bistand fra Kripos

– Politiet har innkalt mye mannskap og bruker mye ressurser på etterforskningen i en så alvorlig og tragisk sak, sa politiadvokat Kristine Pedersen i ei pressemelding mandag.

Politiet har blant annet fått bistand fra Kripos, som jobber sammen med kriminalteknikere fra Bodø. Politiet har snakket med mulige vitner i nærområdet.

– Det er gjennomført en rekke vitneavhør i den hensikt å få kartlagt hendelsesforløpet. Politiets etterforskning er innrettet mot å finne ut hva som har skjedd, og hva som er motivet, sier Pedersen.

Sørfold kommune har satt krisestab og åpnet et pårørendesenter. De har også fått bistand fra nabokommuner og Røde Kors, skriver NRK.

– En forferdelig tragisk hendelse

Hadsel-ordføreren sier at han tirsdag morgen foretok ei vurdering.

– Denne hendelsen har funnet sted i Sørfold, og egentlig er det der de bistår. Hvis det er behov som ikke det ordinære apparatet er i stand til å håndtere, så kommer der til å komme ei anmodning om bistand for å koble inn det kommunen har av apparat, sier Freiberg.

Han tilføyer at selv om en slik anmodning ikke er kommet, er det psykososiale kriseteamet er alltid klar til å bistå.

– Vi er selvfølgelig klar, det er vi alltid. Dette er en forferdelig tragisk hendelse, og vi er selvfølgelig beredt til å bistå de menneskene som står i dette på best mulig måte, sier Freiberg.