Det er ikke mange ukene siden ungdomsrådet fikk 10.000 kroner fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette etter gladnyheten om at Harstad kommune og Lyngen kommune hadde utmerket seg i arbeidet for barn og unge, og mottok Fyrtårnpris for arbeidet gjort i 2023.

Nå har barn og unges kommunestyre (BUK) fått tildelt 100.000 kroner som kan deles ut til arrangementer og aktivitetstilbud for og med barn og unge i Harstad kommune.

– Dette er en gylden mulighet for barn og unge til å få støtte til arrangementer eller aktiviteter man har lyst til å gjennomføre, sier leder av BUK og ungdomsrådet, Ingvill Mathilde Torgersen, i en pressemelding.

Barn og unges kommunestyre. Foto: Øivind Arvola / Øivind Arvola

Innen 15. mai kan lag, foreninger, organisasjoner eller bare idérike barn og ungdom kan søke om midlene. Det kan også elevråd og foreldreutvalg, så lenge elevene er med på å lage søknaden.