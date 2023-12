– Søk pågår etter en mann over bord, skriver HRS på X.

De forteller at både redningshelikopter og redningsskøyte er tatt i bruk, samt at lokale fartøy i området bistår i søket.

– Vi fortsetter med fult trøkk på søket og setter inn relevante ressurser fortløpende, sier redningsleder Tomas Ringen i HRS til VG.

Ringen sier til VG at det var to personer om bord i fartøyet, og at det var den andre som meldte ifra til HRS via kystradio.

Forsvaret deltar også i søket med et P-8A Poseidon maritimt patruljefly, sier Ringen til VG i 13.40-tiden. Kystvaktskipet Farm deltar også.

Det er meldt minus seks grader i Lopphavet og overskyet, ifølge Yr. Det er mørketid i Finnmark på denne tiden av året.

– Det er relativt greie søkeforhold på stedet, sier Ringen.

Store norske leksikon (SNL) beskriver Lopphavet som et av de mest værharde strøkene langs leia nordpå. Det er rundt 70 kilometer bredt, og strekker seg både over Troms og Finnmark.