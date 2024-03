For å komme seg gjennom fjell som ligger langs riksveien ved Langnes bru, melder Anlegg Øst at de må sprenge noen ørsmå sprenginger. Antall er ikke avklart, men det er i et mindre omfang.

– Trafikken på riksveien vil bli stanset i svært korte perioder når salvene skal fyres av. Ellers vil trafikken på riksveien gå som normalt, melder Harstadpakken.