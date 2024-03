(VOL/Harstad Tidende:) Tirsdag formiddag er E10 ved Kåringen, stengt. Årsaken til dette er to kjøretøy som har stanset, opplyser Vegtrafikksentralen (VTS) nord.

Klokka 14.08 melder VTS at veien er åpen igjen.

Klokka 13.20 oppdaterer VTS med informasjon om at bergingsbilen skal ha ankommet stedet, og bergingen påbegynt.

Harstad Tidende har vært i kontakt med en yrkessjåfør som står i kø.

– Det er fullstendig kaos. Køa er sikkert to kilometer lang. Jeg har aldri sett så mye kø før, sa han mens det fortsatt var stopp i trafikken.

Vegtrafikksentralen Nord meldte først om dette ved 09-tiden, men da var det kun et kjørefelt som var stengt.

– Bilberger er bestilt og det er en mann på tur for å dirigere. Vis hensyn og vær oppmerksom, oppfordrer VTS i morgentimene.

Klokken halv ett står trafikken fortsatt stillestående og berging har ennå ikke ankommet.

– Vi avventer, opplyser VTS.

De opplyser videre om at årsaken til stansen etter all sannsynlighet er værforholdene, der nedbørsmengdene gjør fremkommeligheten utfordrende.

På strekningen er det ingen muligheter for omkjøring, noe som fører til at all trafikk blir dirigert gjennom ett kjørefelt.

– Vi kan ikke trylle

Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt sier at de fikk inn melding om hendelsen kl. 10.33.

– Vi er ikke der ute, men det er bestilt berging.

Bergingsbilen skal være på tur bort, men det tar tid å få bergingsbilen til stedet.

– V kan ikke trylle, og så spørs hvor mye jobb det er å få den løs, sier Fredriksen om tidsrammen.

Store forsinkelser

Reis Nordland melder om store forsinkelser på grunn av den stengte veien.

Bussforbindelsene Sortland-Gullesfjordbotn-Lødingen – Linje 23–762 og Narvik-Svolvær-Leknes-Å i Lofoten – Linje 300 er berørt.