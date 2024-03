«Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Vi jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv».

Dette arbeidet går årets fasteaksjon til. Som en del av aksjonen skal årets konfirmanter i Harstad kirke banke på dører i Harstad for å samle inn penger.

– Ta vel imot konfirmantene, oppfordrer kapellan i Harstad kirke, Magnus Lund.