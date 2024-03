Nygård skal på sitt besøk i Nordland innom Evenes flyplass og flyplasskrysset.

I mai 2023 var ministeren på besøk på samme sted og fikk med egne øyne se hvilke problemer krysset har for fotgjengere.

– Det er 70-sone her og ingen sikkerhet for fotgjengere. Det er avgjørende for både liv og helse, utvikling av flyplassen og milliardinvesteringer i ny næring på begge sider av veien at det blir bygget et nytt flyplasskryss snarest, understreket Evenesordfører Terje Bartholsen overfor statsråden på forrige besøk.

I fjor beregnet Statens vegvesen at et nytt flyplasskryss ville koste 345 millioner kroner.