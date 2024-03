Han viser til tall fra parkeringsselskapet Apcoa som daglig registrerer all aktivitet inn og ut av parkeringshuset.

– Torsdag, fredag og lørdag i forrige uke viser tallene at det til tider var svært trangt og lite ledige plasser både i første og andre etasje i parkeringshuset. Sammenlignet med samme periode i fjor viser tallene fra Apcoa at det parkerte rundt 800 biler i parkeringshuset i løpet av disse tre dagene. Det er en økning på hele 183 prosent sammenlignet med året før. Dette er tall vi er svært godt fornøyd med, og kan tyde på at mange etter hvert har fått opp øynene for tilbudet vi har om å kunne parkere tørt, trygt og billigere innomhus, sier han og utdyper ytterligere:

Økning på 183 prosent

– Vi hadde en økning på 32 prosent i den totale omsetningen ved senteret sammenlignet med samme periode i fjor. Vi ser også at antallet besøkende som er innom øker for hver uke, sier Aamot Hansen.

KRAFTIG ØKNING: Sist uke opplevede senterleder Gunnar Aamot Hansen ved Altisenteret en økning på 183 prosent i antall biler som parkerte i P-huset. Foto: Odd Leif Andreassen

– Det kan skje igjen

Aamot Hansen kan ikke love at at dette «gratisstuntet» blir gjentatt, men utelukker heller ikke at det kan skje igjen.

– Vi gjorde dette først og fremst for å markedsføre parkeringshuset, som i mer enn ett år har vært tilgjengelig, men som nesten ingen har valgt å benytte seg av. Vi har mer enn en gang undret oss over hvorfor de fleste heller velger å parkere ute i regn, sludd, snø eller vind, fremfor å stå tørt inne, sier senterlederen.