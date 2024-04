Kort oppsummert Russefeiringen i Narvik starter ekstra tidlig i år, med en stor fest allerede 20. april.

Narvik-russen har fått støtte fra Hålogalandsrådet, og har ifølge seg selv tatt grep for en «artigere russetid». De lager dermed en kickstart på russetiden med DJ og neonfest.

Russetiden starter 1. mai, men festen går av stabelen allerede 20. april. Invitert er russ fra Harstad, Bardu, Finnsnes, Lofoten, Sortland og Hamarøy.

Vil være alternativ til dyre reiser

Bak initiativet står Narvik-russen med Sara Aanes Karoliussen, Vilde Forshaug og Lotte Ramsvik i spissen.

Russen har fått støtte fra Narvik kulturhus som eier diskoteket Malmen. De nevnte jentene lagt til rette for det de mener er en kjempekul fest i trygge rammer.

«Det blir full fest med neonlys og russemusikk, men vi har sørget for ekstra vakthold så dette blir bare gøy», uttaler blåruss Sara Karoliussen i en pressemelding.

De uttrykker også frustrasjon over at russetiden har utviklet seg til å bli svært kostbar, at russ fra regionen reiser til russetreff i Tromsø og Stavanger for å delta på russetreff. Treffet i Narvik skal kun koste et par hundrelapper, foruten kostnader til overnatting og reise.

«Det kan likevel ikke måle seg med kostnadene ved å reise til Tromsø eller Stavanger», påpeker Narvik-russen i pressemeldingen.

Tilbud til mindreårige

Elever under 18 år kan også delta på arrangementet, men de må nøye seg med å gå hjem klokka 23.00.

«Det vil likevel være fullt trøkk fra start, og vi håper at også de over 18 år kommer tidligere enn serveringen starter» uttaler Vilde Forshaug i arrangementskomiteen.

«Man skal ikke undervurdere minnene man får som ung og betydningen det har for om man blir eller kommer tilbake» melder Ingeborg Johnsen, daglig leder Hålogalandsrådet i samme pressemelding.