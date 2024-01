– Det har kun gått et skred, men vi har ikke fått klarert hele området ut til Karineset enda. Det er foreløpig litt for mørkt til det, sier Eirik Kileng hos operasjonssentralen til Troms politidistrikt like før 08-tiden.

Tidlig mandag morgen gikk det et skred ved Våtvoll i Gullesfjorden. Ingen ble tatt av skredet. Skredet gikk over veien og stenger dermed RV85. Som følge av dette er veien stengt mellom Langvassbrukt og Gullesfjordbotn.

Ifølge Kileng er det snakk om et forholdsvis lite skred, anslagsvis mellom 20 og 25 meter bredt.

– Det er sørpe og is som har kommet ned. Autovernet er fortsatt helt på stedet, så ingen er tatt der. Det er en strekning med flere kjente skredløp. Det er ikke bolighus i de kjente skredløpene, sier han.

Operasjonslederen opplyser videre at politiet med patrulje både fra Harstad og Sortland, er på hver sin side av skredet. I tillegg er Sivilforsvaret kalt ut fra Sortland og noen fra Norsk folkehjelp.

Mandag morgen er Rv85 sperret fra Langvassdalen og mot Gullesfjordbotn. Foto: Kristine Lindebø

Oppfordret til evakuering

Like etter at skredet gikk mandag morgen ble det sendt ut nødvarsel til beboere i området. Kileng sier dette ble sendt ut til 26 beboere og folk med fritidsboliger i området.

I nødvarselet sto det: "Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuer deg selv i retning Sigerfjord. Veg i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred".

– Vi har oppfordret beboere til å evakuere seg selv. Hvor mange av de som har fått melding som har gjort det, har vi ikke oversikt over. De som fikk inn vannmasser i huset som kom ned fra fjellet, evakuerte seg selv.

Kileng opplyser at Viltkroa i Langvassbrukt åpnet for evakuerte.

Ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, sier til NRK at de har gjort boliger klar i Langvbassbukt for å ta imot folk som må evakuere fra området.

Foto: Kristine Lindebø

Uklart når veien åpnes

Foreløpig er det uklart når veien kan åpnes.

– Det er litt enklere å få klarert området når det blir lyst. Da må vi få inn noen geologer for å vurdere faren i området. Når veien åpnes er dermed uklart, sier Kileng.

Han oppfordrer generelt folk til å følge med på trafikk-kartet til Statens vegvesen og det som Vegtrafikksentralen melder.

– Det er utfordrende forhold, så folk må følge ekstra godt med, avslutter han.