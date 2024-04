– Det er stort fokus på eldrepolitikk i kommunen, og kurset har vært flott for å få inspirasjon og ideer til hva vi kan jobbe med i Harstad, sier eldrerådsleder i Harstad, Mona Gregusdotter Stornes, i ei pressemelding fra Senteret for et aldersvennlig Norge.

Noen av temaene som ble diskutert på Eldrerådskurset i Tromsø var sosiale møteplasser, universell utforming, trivsel og eldre som ressurs.

Eldrerådet i Harstad har brukt høsten på å sette seg inn i utfordringer og planer som omhandler seniorer. Nå skal de løfte blikket.

– Og bli enda mer synlige for den eldre befolkningen. Vi er så vidt i gang med planleggingen av den internasjonale eldredagen 1. oktober, hvor vi er med på å lage et arrangement i kulturhuset, sier Gregusdotter Stornes.

– Meningsfulle liv

Leder av helse- og velferdsutvalget i Tromsø kommune, Thomas Birkeland, ønsket velkommen til kurset.

Han sa at kommunene er helt avhengige av innspill fra eldrerådene for å jobbe med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn, og for å finne nye løsninger i en økonomisk krevende situasjon for de fleste kommunene i Troms.

– De som sitter i eldrerådet har levd et liv og har mye erfaring fra både arbeidsliv og organisasjonsliv. Klokskapen deres er viktig for oss politikere, og jeg ønsker at eldrerådene skal få en enda større rolle når vi politikere skal fatte beslutninger, sa Birkeland ifølge pressemeldinga.

– Eldre er en ressurs. Som alle andre skal også eldre få være aktive og delta i samfunnet for å unngå ensomhet og for å leve meningsfulle liv, sa Birkeland videre.

Stor satsing på bedre opplæring

Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge. Det nye eldrerådskurset arrangeres av Senteret for et aldersvennlig Norge, som er en del av Helsedirektoratet.

Wenche Halsen leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Hun er glad for at det nå satses på bedre opplæring av eldrerådene.

– Eldre er ressurser og muligheter. Vi har levd et liv, og vi har masse kunnskap og erfaring. Eldrerådene er viktige i lokaldemokratiet, og vi håper at kursdeltakerne i Tromsø lærer av hverandre og reiser hjem med ny giv og gode råd på veien til hvordan de kan bidra til aldersvennlig utvikling i sin kommune, sier Wenche Halsen i pressemeldinga.