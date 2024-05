Politiet har mottatt melding om at et isras har gått over veibanen på nedkjøringen mot Aun.

Veien er sperret på stedet

– Vegtrafikksentralen er varslet, og sender entreprenør til stedet. Det er ikke meldt om skader i forbindelse med raset. Veien stengt inntil videre, melder politiet klokken 10.54.