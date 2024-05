Politikerne ønsker forkjørsvei i Seljestadveien og har søkt til Statens vegvesen om dette.

Troms fylkeskommune mener det er noen ting som bør sees nærmere på før veien blir forkjørsvei.

De påpeker at det ikke er noen markering for at forkjørsveien slutter for de som kjører fra Seljestadveien og inn på fylkesvei 7750 i Kongsveien. Der er det nemlig ikke forkjørsrett.

– Vi ser her mulighet for at det kan oppstå usikkerhet og potensielt skape farlige situasjoner, sier fylkeskommunen i sin uttalelse.

Ellers har de ingen kommentarer til søknaden.