Sophie Elise og Fetisha med NRK-kritikk i «ny» podkast: – Kringkastingssjefen digget innholdet

Sophie Elise sier kringkastingssjefen ringte henne kvelden før NRKs «Debatten» og uttalte at hun «digget innholdet» og at hun skulle forsvare det. Derfor ble hun «overrasket over at det ikke hadde skjedd».