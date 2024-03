Hvem er Per-Willy Amundsen?

En politiker for Fremskrittspartiet (Frp) og tidligere justisminister i Erna Solbergs (H) regjering. Han er nå stortingsrepresentant.

Hva har skjedd?

Det ble bråk da Amundsen kom med en rekke kontroversielle uttalelser på Facebook for snart to uker siden. Siden har han innrømmet å ha skrevet ting i beruset tilstand med en språkbruk som stortingsrepresentanter «bør avstå fra». Kort tid senere trakk han seg som leder av justiskomiteen på Stortinget. Helge André Njåstad har tatt over vervet på vegne av Frp.

Hvilke konsekvenser får dette for ham?

Amundsen har mistet alle verv i Frp, bortsett fra å være stortingsrepresentant, frem til 31. januar 2025. Han kan ikke delta på møter eller bli valgt til verv i partiet.

Hva betyr dette for Frp?

Dette betyr at Amundsen ikke kan påvirke politikken eller organisasjonen i Frp på samme måte som før. Partiet tar avstand fra hans handlinger og har gitt ham en streng straff.