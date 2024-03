Da 200 gjester var invitert, ble lokalet solgt.

De skreddersydde klærne var mer egnet til karneval enn bryllup.

Og nå – på toppen av det hele: Gifteringen til Ingvild er forsvunnet.

Akkurat det siste er nok det som svir aller mest.

10. februar sto Hasti Hamidiasl og Ingvild Endestad brud til hverandre.

IKKE SOM PLANLAGT: Nesten ingenting gikk etter planen da Ingvild og Hasti giftet seg, men det ble en suksess likevel. Foto: Regina Steen Bergman

Men før det måtte førstnevnte overtale sistnevnte om noe.

– I utgangspunktet mente jeg det var veldig heteronormativt å ha en ring. Så det var en hard kamp for Hasti å overtale meg, forteller til Ingvild til VG.

Men til slutt fikk svigermor det ærverdige oppdraget – å reise til Tyrkia for å ordne gifteringer.

De smeltet blant annet ned ringene de allerede hadde.

Det skulle være skikkelig – og ble til to ringer i 18 karat gull.

– Hvis man gifter seg med iranere er det ugyldig med 14 karats ring, det skal være minst 18, forklarer Harstad-kvinnen, som selv har fått dette mantraet gjentatt mange ganger.

Men så går det galt for første gang.

– Vi skulle også få ringene inngravert i Tyrkia. Vi sendte beskjed om det vi ville ha som tekst – som var en blanding av både norsk og persisk, forteller Ingvild.

KJÆRLIGHETSERKLÆRING: På ringen var det inngravert «Du og jeg» etter et dikt av Rumi på persisk, mens på norsk sto det «I & H». På Ingvilds ring sto den norske datoen, mens på Hastis sto det iranske årstallet – 1402.

Men personen som inngraverte ringene trodde paret ville ha kjærlighetsmeldingene til hverandre inngravert i samme font som tekstmeldingen.

– Det ble rett og slett jævla stygt, kommenterer Ingvild.

Ringene måtte til slutt slipes ned for å bli fine igjen.

Så kom det neste skjæret i sjøen.

– Vi sendte ut invitasjon til over 200 gjester. To uker etterpå fikk vi beskjed om at stedet vi hadde booket var solgt, og det var usikkert om vi kunne være der, forteller Hasti.

Krisen ble unngått med et nødskrik. Og det feiret de med hatteshopping til bryllupet mens de var på ferie i Valencia Spania.

– De nektet å selge oss hatter med mindre vi hadde antrekk som passet. Så vi måtte fake det i butikken og lot som vi hadde det, forteller Ingvild.

Se video – får brudebildet sabotert av en elefant:

Vel hjemme i Norge – med utgangspunkt i hattene – forsøkte de å bestille klær fra en skredder.

De viste vedkommende bilder fra telefonen, og det gikk som det kan gå når man gjør ting i omvendt rekkefølge.

– Tre dager før bryllupet ender vi med et antrekk som ser ut som vi skal gå på karneval. Skredderen hadde tatt seg litt vel frie tøyler både i utforming og prissetting. Det ble ulekkert, og ikke noe som var aktuelt å gifte seg i, forteller Ingvild.

Vi skulle gjerne vist fram bilder av disse draktene i VG, men:

– De finnes faktisk ikke. Vi nektet å la oss avbilde i dem. Så de havner heller ikke VG, poengterer Ingvild.

Så her er bryllupskaken i stedet:

KAKE-MUMS: Også maten kom for sent – så gjestene måtte i stedet gyve løs på kakebordet først. Her er kronjuvelen – selveste bryllupskaken. Foto: Ed Fajardo Aarstad

Til slutt ble det i stedet bryllup i hvite drakter med 200 gjester. Puh!

Endelig fikk Ingvild fikk sin Hasti – og Hasti sin Ingvild. Festen ble på Olympen i Oslo. Alt vel.

Inntil tre uker senere ...

– Jeg vasket klær og det skulle komme en takstmann. Plutselig ser jeg på hånden min: Ringen, som er litt for stor, er borte, forteller Ingvild.

Oppdagelsen gjorde hun dagen før vigselsattesten kom i posten.

– Jeg har leitet i støvsugerposen, i søppelet, i sluket, på gulvet. Alle stedene kan man lete, forteller hun.

– Jeg kunne ikke bli sint. Hun var så lei seg. Jeg prøvde å berolige henne: «Vi kan dra bort å kjøpe ny ring i byen». Men det vil hun nå ikke, fordi de ikke har mer enn 14 karat, sier Hasti.

NYGIFTE: Ingvild og Hasti går hånd i hånd etter bryllupet. Foto: Regina Steen Bergman

Hun føyer til:

– Hun har disset og mobbet meg, og gitt meg skikkelig «hard times». Fordi jeg er opptatt av ha høyere enn 14 karats ring. Nå mener hun det samme, så den kampen er vunnet, men pengene er brukt på skredderen, forteller Hasti

Nå håper de to at ringene kommer til rette, men hvis ikke har de alternativt håp:

– Giftering er egentlig et feministisk prosjekt har jeg overbevist meg selv om. Dersom ting skjærer seg, så kan hun pantsette den og komme seg ut av det hele, forklarer Ingvild.

Hun er tidligere leder i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Hvis noen finner den, og ikke leverer den tilbake, håper jeg at de bruker den for å komme seg ut av et dårlig forhold.

SMASK: Hasti kysser sin Ingvild under bryllupet i februar. Foto: Regina Steen Bergman

Men tross all motbør:

– Vi kan bekrefte at vi er lykkelige, at bryllupet ble helt perfekt. Og at vi nå er på vei til bryllupsreise mot flomtilstander og mygginvasjon i Argentina. Turen skulle egentlig til Chile, men der var det skogbrann da vi skulle bestille. Ja, også skal vi invitere til hattefest til våren, sier de.