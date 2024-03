– Vi har kanskje tre år hvor det kan være behov for disse plassene. Vi er opptatt av at det må videreføres en form for drift av enten korttids- eller langtidsplasser i dette bygget. Vi vet at hvis det er et gammelt bygg som er i ferd med å bli utdatert, så er det vanskelig å få tillatelse til drift hvis man legger ned, tømmer bygget og skal inn igjen etterpå.

Det sa Kristian Eilertsen (Frp) som fremmet tilleggsforslaget om å videreføre drift av korttids- og/eller langtidsplasser i dagens helsehus/Heggen sykehjem inntil tilstrekkelig antall nye plasser er etablert.

– Aldeles utmerket innlegg. Jeg er helt enig, sa Edvin Eriksen (SV).

– Kan vi innta det i protokollen også? spøkte Eilertsen til latter fra resten av utvalget.

Vanskelig å bygge om

Det var også vurderinga til Hinnstein som har undersøkt bygningen og mulighetene for ombygging av bygget til en bygning som tilfredsstiller dagens krav.

De konkluderer med at det er vanskelig å tilpasse bygget til nye formål, da det er vanskelig å oppfylle dagens krav til standard, sikkerhet, universell utforming og energieffektivitet.

Store inngrep i bygget kan gjøre prosjektet kostbart, bygget er lite fleksibelt, og alle tekniske systemer måtte blitt skiftet ut.

Bruk av konsulentfirma

Nina Dons-Hansen (H) undret seg over hvorfor kommunen, med egen enhet for bygg og eiendom og for drift og utbygging, må bruke konsulentselskap for å utarbeide rapporten om huset.

– Har ikke kommunen selv innsikt i tilstanden i byggene som Harstad kommune eier? Det forundrer meg, sa hun.

– Vi har ikke nødvendig slik type kompetanse i kommunen til enhver tid til å gjøre slikt. Da må vi noen ganger kjøpe det eksternt, svarte planlegger Roger Rasmussen.

Enstemmige

Utvalget støttet enstemmig opp om innstillinga til kommunedirektøren om at dagens helsehus kan planlegges brukt for funksjoner som krever mindre bygningsmessige tilpasninger, og om Eilertsens tilleggsforslag om å videreføre drift av korttids- og/eller langtidsplasser.