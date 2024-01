Ibestad kommune skriver onsdag på sin hjemmeside at passbussen kommer til Ibestad mandag 29. og tirsdag 30. januar.

– Booking gjøres via politiet.no eller ved å ringe 02800 for å ringe å bestille seg time om man ikke har mulighet til å gjøre dette på nett. Husk at gammelt pass må leveres inn, skriver kommunen.

Passbussene er mobile pass- og ID-kontor som kjører mellom ulike stoppesteder over hele landet. Ordningen er fleksibel og stoppesteder kan endres etter behov.