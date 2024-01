Det skriver NTB i en pressemelding tirsdag 2. januar. For landet som helhet endte desember 2023 på 3,2 grader under normalen. Klassifikasjonen av nedbør viser at desember varierte mellom «Svært våt» i sørlige strøk av Finnmarksvidda og mindre områder i indre strøk østafjells og på Vestlandet, og «Ekstremt tørr» i fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

For landet som helhet falt det 20 prosent mindre nedbør enn normalt.

Videre i pressemeldingen står det at i Nord-Norge var desember hovedsakelig «Kald» eller «Svært kald», til dels «Ekstremt kald» i deler av Troms og Vest-Finnmark. I Sør-Norge var måneden for det meste «Kald», men «Svært kald» i deler av Trøndelag og Innlandet, og «Normal – kjølig» i deler av Agder og Rogaland.

Ifølge yr.no ser Harstad-temperaturen slik ut fra tirsdag: