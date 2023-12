Sokneprest Henriette Steen er søndag ettermiddag selv å se i kirken.

I kirken kan du hente deg et gratis gravlys de vil tenne på kirkegården. Det er også mulig å tenne et lys i kirken og ha en stille stund for seg selv.

– Hit kan du komme om du trenger noen å snakke med og få en kopp kaffe. Kanskje du har lyst til å tenne et lys, kanskje du ønsker forbønn, eller kanskje du har lyst på ei stille stund i kirkerommet? oppfordrer presten.

Steen retter seg ikke minst mot dem som er ensomme og trenger noen å prate med.

– Adent og jul er kontrastens tid. Førjulstiden kan være vanskelig, av flere grunner. Noen sliter med økonomien, andre har vanskelige/dårlige familierelasjoner. Alle problemer blir forsterket rundt høytider, og spesielt jul, med press knyttet til handel, mat og gaver, sier Steen.