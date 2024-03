1. mars gikk fristen for å søke videregående opplæring ut.

Totalt har 6.845 personer søkt på videregående opplæring i troms. I Harstad og Kvæfjord ligger søkertallet like under tusen.

Heggen videregående skole har fått 431 søkere og Stangnes Rå videregående skole har fått 567 søkere.

Legg merke til at tallene vil justeres ettersom det arbeides med å registrere søknader som er mottatt per post og søknader for søkere som ikke hadde MinID eller som av andre grunner ikke fikk søkt innen frist.

Søkere til skoleplass i Troms:

Skole Totalt antall søkere Ishavsbyen videregående skole 705 Kongsbakken videregående skole 695 Tromsdalen videregående skole 651 Senja videregående skole 621 Stangnes Rå videregående skole 567 Bardufoss videregående skole 442 Heggen videregående skole 431 Breivang videregående skole 418 Kvaløya videregående skole 339 Nord-Troms videregående skole 289 Sjøvegan videregående skole 175 Nordkjosbotn videregående skole 150

Søkere til skoleplass, fordelt på utdanningsprogram (i Troms):

Utdanningsprogram Antall 1. ønske søkere Studiespesialisering 1 981 Teknologi- og industrifag 497 Helse- og oppvekstfag 488 Elektro og datateknologi 447 Idrettsfag 387 Påbygging 222 Naturbruk 218 Musikk, dans og drama 215 Bygg- og anleggsteknikk 205 Salg, service og reiseliv 157 Restaurant- og matfag 128 IT og medieproduksjon 125 Grunnskole 121 Kunst, design og arkitektur 117 Frisør,blomst,int,eksp.design 95 Medier og kommunikasjon 60 Håndverk, design, produktutv. 20

Opplæring i bedrift: