Det er dokumentert utbrudd i Tromsø, og Harstad virker å følge hakk i hæl. HT-redaksjonen sendte fredag morgen en e-post til kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen med spørsmål om det er meldt inn forekomster av skabb eller lus på mennesker i Harstad til kommunen i det siste. I første rekke fra kontaktpunkter hvor kommunens folk er i førstelinja, som skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner. Hun skriver følgende til svar:

– Verken skabb eller lus er meldepliktige sykdommer, så det finnes ikke en fullgod oversikt over forekomsten av disse.

– Men forekomsten av skabb har vært økende i befolkningen de senere år. Skabb kan ramme hvem som helst, og har man først fått det skal det alltid behandles.

– Skabb kjennetegnes av et sterkt kløende hudutslett. Skulle man mistenke at man har skabb, bør man oppsøke lege for vurdering, skriver kommuneoverlegen.

Skabb er et sterkt kløende hudutslett som skyldes skabbmidd. Kløen er ofte verre om natten og når du er varm. Skabb forsvinner ikke av seg selv, og skal alltid behandles.

Vanlige symptomer er:

kløe som ofte blir verre om natten og når du svetter

utslett i form av små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen.

skabbganger i huden, som oftest 2–15 millimeter lange grålige, rødlige eller brunlige striper (disse er ikke alltid synlige)

Skabbmidden er bare 0,3–0,5 millimeter lang, og knapt synlig med det blotte øyet.

Typiske steder for skabbganger er hender, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre kjønnsorganer. Hos små barn under 3 år kan man ofte finne skabbmidd i hodebunn, på halsen og under fotsålene.

