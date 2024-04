110-sentralen meldte klokken 08.36 om at det brant i en personbil i Evenes.

Brannvesenet og politiet rykket ut til stedet.

Ifølge politiet var det snakk om brann i en parkert bil på Liland. Det ble ikke meldt om personskade.

Litt senere opplyser politiet at brannen er slukket.

Ifølge konstituert brannsjef Roger Berg-Nadden i Evenes var han ikke langt unna den brennende bilen, og var på stedet etter bare tre–fire minutter.

– Tilfeldigheter gjorde at vi var i nærheten, og vi lånte pulverapparat fra butikken som er like i nærheten for å få slukket brannen, sier Berg-Nadden.

Ifølge brannsjefen var det ikke fare for spredning, siden bilen sto et godt stykke fra brennbart materiale.