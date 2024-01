– I nord er det mest takskader etter at kraftige vindkast har tatt hele eller deler av taket, og røsket det opp. Det har vært utrolige krefter i sving, sier kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, i ei pressemelding.

Forsikringsselskapet har registrert skader fra Rana til Nordkapp, og Tjeldsund er et av stedene det er registrert flest skader. Harstad Tidende skrev blant annet om et garasjetak som ble tatt av vinden på Breistrand mandag.

– Vi har også skader på gjerder, terrasser, uthus og garasjer i tillegg til 13 bilskader, bobilskader og en båtskade, sier Brandeggen.

Nå forventer forsikringsselskapet flere skader når ekstremværet «Ingunn» treffer land. Troms ser ut til å slippe unna de verste kreftene til «Ingunn», da uværet treffer lenger sør.

Her i regionen er det gult farevarsel for kraftige vindkast de neste dagene, oransje farevarsel for sørpeskredvarsel og rødt varsel for snøskredfare.

– Det tegner til rekordmange uværsskader for januar, og med uvær og ekstremvær de nærmeste dagene forventer vi et høyt skadetall når dette er over.