Det bekrefter talsperson i Forsvarets operative hovedkvarter til Harstad Tidende. Årsaken er et identifiseringsoppdrag.

Like før klokken sju er fortsatt F-35-flyene på vingene.

Forsvaret skriver at de kontinuerlig overvåker norsk luftrom og tilstøtende områder. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg Norges luftrom, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes flystasjon.

Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem. F-35 vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.

Dette beredskapsoppdraget kalles QRA – Quick Reaction Alert (hurtig reaksjonsvarsel).

«Oppdraget løser vi på vegne av NATO og innebærer at Norge har to kampfly klare til å rykke ut, eller scramble, til enhver tid. Når alarmen går, er flyene i luften innen 15 minutter», skriver Forsvaret.