Fredag skriver E24 at masteroppgaven til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) fra 2014 inneholder deler som er identiske med eldre masteroppgaver for andre studenter.

De er ikke oppgitt som kilder i Borchs oppgave, hverken i tekst, fotnoter eller i referanselisten. Også stavefeil i en av de identiske passasjene, er med i Borchs oppgave.

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo Foto: Live Austgard / VG

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo sier til VG at han ikke tror Borch kan fortsette i sin rolle:

– Hun må gå av som minister. I verste fall kan oppgaven bli annullert. Da må hun skrive den på nytt igjen, sier han.

– Hva tenker du om at hun som toppolitiker har kopiert på denne måten?

– Som student blir hun ikke vurdert annerledes, som minister er det åpenbart at hun må gå av.

– Kan hun komme tilbake i toppolitikken?

– Ja, det tror jeg. De fleste kan komme tilbake. Men for øyeblikket er hun ferdig.

Det samme sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen Terje Einarsen:

– Hun må selvfølgelig gå av, det er opplagt. Vi kan ikke ha en minister som har en stå sterk mistanke mot seg om fusk, sier han til VG.

Einarsen sier at Borch først må få anledning til å forklare seg, men at det kan bli snakk om annullering av masteroppgaven og mastergraden.

– Det er spørsmål Universitetet i Tromsø trolig nå må vurdere.

– Det er så alvorlig som det kan bli, at man har en høyere kunnskapsminister som tas for plagiat, sier advokat Magnus Stray Vyrje.

Det er foreløpig ingen klagenemnd som så langt har avgjort at masteroppgaven til Borch er plagiert.

– Vi har sett slike saker fra utlandet, hvor det alltid har fått til konsekvens at vedkommende har måttet trekke seg fra stillingen.

Vyrje representerer studenten som i høst ble frifunnet i lagmannsretten, etter at hun ble utestengt fra studiene i ett år for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen.

Studenten var ikke beskyldt for å stjele noen annens tekst, men for såkalt selvplagiat, etter å ha brukt to avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet selv.

Advokat Magnus Stray Vyrje. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Man må skille mellom gjenbruk av egne tekster og plagiat av andres tekster. Det å stjele tekster fra andre, er mye mer alvorlig enn det å gjenbruke tekster man har skrevet selv, sier Vyrje.

E24-avsløringen kommer uken etter at Borch kunngjorde at Kunnskapsdepartementet anker rettssaken mot en kvinnelig student som i høst ble frifunnet for fusk.

– Jeg synes det er litt rart at man går så hardt ut mot en student som gjenbruker egne arbeider med kildehenvisninger, når statsråden selv har plagiert andre studenter uten å opplyse om det.

Når man gjør det begår man ikke bare fusk etter Universitets- og høyskoleloven, men man bryter også bestemmelsene om plagiat i Åndsverkloven, sier han.

I Universitets- og høyskoleloven er det ingen foreldelsesregler.

– Det som må skje her er at en felles klagenemnd må gjennomgå statsrådens masteroppgave, avklare om det har skjedd fusk og plagiat og deretter om besvarelsen må annulleres. Skjer det, skal graden trekkes tilbake.

Allerede torsdag kveld publiserte «Oslostudenten», en konto på X (tidligere Twitter), flere meldinger der han peker på en rekke identiske passasjer fra Borchs masteroppgave og andre kilder.

Flere av eksemplene er de samme som E24 omtalte fredag kveld. E24 kjente ikke til disse meldingene på X, men ble gjort oppmerksomme på disse etter publiseringen av denne artikkelen, av mannen bak kontoen.