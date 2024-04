– Et kjørefelt er påvirket og det er satt ut varseltrekant, forteller VOLs journalist som passerte stedet.

Det er ikke mulig for to biler å passere samtidig. Flere biler skal ha stoppet for å hjelpe til.

Vegtrafikksentralen har ikke fått melding om hendelsen. Det opplyser Jonas Johnsen i Statens Vegvesen til VOL.