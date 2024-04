På toppen av forsvarsbudsjettet for 2024, må regjeringen legge på minimum 6,8 milliarder kroner for å nå Natos felles mål for landenes forsvarsutgifter, ifølge VGs opplysninger.

Mye tyder på at Ap/Sp-regjeringen allerede har tatt dette signalet, og vil følge opp i det reviderte statsbudsjettet i mai.

For to uker siden lovet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at hans regjering ville nå Natos felles mål om minimum to prosent av BNP til forsvarsformål nå i 2024.

– Fra første juli har vi nådd to-prosentmålet, sa Støre til VG 14. mars.

– Han (Stoltenberg) er orientert denne planen, la han til.

HJERTELIG: Jens Stoltenberg ønsket Jonas Gahr Støre velkommen til Nato-toppmøtet i Vilnius i juli 2023. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Fakta om to prosent-målet Vis mer ↓ Nato-toppmøtet i 2014 vedtok at alle medlemsland skal øke sine bevilgninger til forsvarsformål opp mot to prosent av eget bruttonasjonalprodukt, innen 2024. På toppmøtet i Vilnius sommeren 2023 forsterket Nato-regjeringene dette målet. To prosent skal nå være et gulv og ikke et tak. Bruttonasjonalproduktet (BNP) er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Regnestykket

VG har fått bekreftet at Nato-staben i Brussel i løpet av vinteren har regnet på gapet mellom gjeldende forsvarsbudsjett og to-prosentmålet for flere land som ligger nært opp under målet for byrdefordeling i Nato.

Norge er ett av dem.

Ved å dele disse tallene med hvert enkelt land, skal Stoltenberg ha ønsket å legge ytterligere press på de som ennå ikke oppfyller målet.

Byrdefordeling mellom allierte land ventes å bli et stort tema på toppmøtet i Washington i juli. Presidentkandidat Donald Trump har truet med sterke reaksjoner mot land som ikke «betaler».

Oppfyller i 2024

VG har forelagt opplysningene om Natos forventning til Norge for statsminister Jonas Gahr Støre:

– Nato har sin måte å regne på, sier han.

– Jeg vil gjenta det vi sa i Stortinget: At 1. juli skal oppfylle Natos to-prosentmål. Den forpliktelsen som Norge påtok seg i 2014, vil regjeringen oppfylle i 2024, sier Støre.

18 land på plass

Natos beregning, at Forsvaret må styrkes med minimum 6,8 milliarder kroner for å nå to-prosentmålet, skal være basert på årets vedtatte forsvarsbudsjett, og anslag for den økonomiske utviklingen.

I mars sa Stoltenberg at 18 av Natos medlemsland lå an til å nå målet allerede i år. Etter det har også Sverige kommet på denne listen.

I 2014 var det bare tre land i Nato som nådde målet.

Tilslutning

Ambisjonen om å nå to-prosentmålet allerede i 2024 har fått stor tilslutning i Stortinget. Regjeringen har i flere runder snakket med partilederne i Stortinget om utformingen av den kommende langtidsplanen.

– Bakgrunnen for at regjeringen kommer mer ekstra penger allerede i år, er at de vil inn i to-prosent klubben før toppmøtet i Washington i sommer. Det legger de heller ikke skjul på, sa Høyre-leder Erna Solberg til VG.

I 2014 var Solberg statsminister og deltok på Nato-toppmøtet som vedtok to-prosentmålet.

Ved inngangen til pandemien var Norge nær ved å nå dette målet. Men etter krigsutbruddet i Ukraina skjøt Norges BNP i været med ekstraordinære inntekter fra salg av olje og gass, og Norges andel av forsvarsutgifter falt igjen under.