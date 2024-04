– Oslo politidistrikt er kjent med truslene som er angitt på et åpent nettsted. Vi jobber med å undersøke truslene, skriver politiet i en melding til pressen.

Lørdag ettermiddag bekrefter politiet at de innfører nasjonal bevæpning på grunn av truslene.

Bevæpningen trer i kraft umiddelbart og gjelder inntil videre. Politiet vil gjøre løpende vurderinger for eventuelle øvrige tiltak.

– Vi ble kjent med dette tidligere i dag og vi jobber med saken nå. Vi forsøker å finne ut hvem som står bak, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Lørdag ettermiddag er bevæpnet politi på plass utenfor moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) på Tøyen sentralt i Oslo.

– Ser PST på dette som terrortrusler?

– Slike trusler jobber vi med stadig vekk, og så må vi undersøke om det er en trussel eller ytring. Vi har ikke satt et stempel på det, sier Bernsen.

– Hvorfor kan dere ikke kalle dette terror?

– Undersøkelsene er ikke ferdige. Vi er i en innledende fase, hvor vi undersøker om dette er reelt eller ikke. Men jeg forstår spørsmålet.

– Veldig trist

Islamic Cultural Centre (ICC) er en av de tre moskeene på kartet som ble lagt ut på Discord. Talsperson i ICC Ayusha Umme Awan forteller til VG at de ble varslet om truslene av folk som haddde sett dem på nettet.

– Vi tok det opp internt, med politiet og institusjoner som var viktig å involvere, sier hun.

Islamic Cultural Centre (ICC) på Tøyen i Oslo. Bildet er tatt i fjor høst. Foto: Terje Pedersen / NTB

Siden det er ramadan og det nærmer seg id, er det flere folk enn vanlig som beveger seg inn og ut av moskeen. Awan sier de passer på medlemmene sine, og at de er i løpende kontakt med politiet.

– Det er veldig trist å ikke kunne føle seg trygg i eget bedehus. Mange ønsker å gå til moskeen og be, som er spesielt viktig under ramadan. Mange gleder seg til id som nærmer seg, men er samtidig bekymret.

Foto: Thomas Andreassen / VG

La ut bilde av våpen

Lørdag morgen ble det spredt bilder av et innlegg i sosiale medier, som skal ha blitt lagt ut av en bruker på plattformen Discord.

En bruker skal ha lagt ut et bilde av skytevåpen med en lapp hvor Norge er nevnt. VG har sett bilder av innlegget etter at det ble delt på Reddit. I teksten fremsettes det som oppfattes som en trussel mot en moské i Oslo.

I innlegget har det også blitt lagt ut et kart med adressen til tre ulike moskeer. Brukernavnet spiller på at forfatteren ønsker å begå voldshandlinger mot muslimer og profilbildet er av en terroristen Brenton Tarrant som drepte 51 muslimer i to moskeer i Christchurch i New Zealand i 2019.

Dette er noe av det som gjør at PST har valgt å etterforske saken, ifølge Bernsen.

Martin Bernsen Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste

– Det er en helhetsvurdering når vi vurderer trusler i sosiale medier, og vi prøver å se ytringer i den konteksten de kommer i. I disse sakene samarbeider vi med Oslo politidistrikt, sier Bernsen.

Han vil ikke si noe om hvilke råd eller hvilken trusselvurdering PST har gitt til politidistriktet i saken.

– Vi ble kjent med dette tidligere i dag og vi jobber videre med det nå.

Bevæpning under høytid

– I morges fikk vi inn en melding om at det var fremsatt trusler mot muslimske trossamfunn i Oslo, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo-politiet til VG.

Fra 9. til 13. april feires den muslimske høytiden id al-fitr for å markere slutten på fastemåneden ramadan.

PST sa fredag at de ikke hadde konkret informasjon om at noen planlegger terrorangrep i Norge i forbindelse med id, men at det vil være nasjonal bevæpning av politiet.

Også under påsken i år ble det innført nasjonal bevæpning av politiet etter vurdering fra PST: