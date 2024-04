Dette skriver Forsvarets Forum.

Luftforsvaret fikk tidligere i år på plass et eget nasjonalt luftoperasjonssenter.

Det nasjonale senteret er lokalisert på flere steder i landet: I Sørreisa, på Reitan og Rygge.

Et Nato-senter, som alliansen har flere av i Europa, overvåker luftrommet i et utpekt område. Det er i første rekke på grunn av landets strategiske plassering og et allerede eksisterende nasjonalt luftoperasjonssenter at Norge er finsiktet. en eventuell beslutning fra Nato om hvor et Nato-senter skal lokaliseres, vil sannsynligvis komme før sommeren.

Men forsvarsminister Bjørn Arild Gram blir av Forsvarets Forum sitert på at det uansett er Nato som har siste ordet i saken. Får Norge oppgaven, må vi vise oss tilliten verdig, og levere varene, er han sitert på.

Det stilles ifølge Forsvarets Forum flere krav fra Nato når det gjelder hvor et fremtidig senter skal ligge.

Man trenger et beskyttet anlegg med militært vakthold med plass til omtrent 400 personer. Gjerne på eller i umiddelbar nærhet til en militær flystasjon.

Behovet til personell og familier må også ivaretas. Internasjonale representanter skal kunne bo og virke der i flere år. Stikkord er boliger, skoler og enkel tilgang for å fly inn og ut av Norge.