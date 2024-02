Ordfører Kari-Anne Opsal fikk nyheten under et oppdrag i Alta onsdag morgen.

– Endelig! Vi har mekket på det tallet i mange år, og nå bikket det over. Det er bra og det skal vi glede oss over. Det skjer mye spennende i Harstad og området rundt, sier Opsal.

Hun ramser opp store offentlige investeringer som Harstadpakken, Hålogalandsveien og Forsvarets aktivitet på Evenes og brannskolen blant flere årsaker til at kommunens befolkningstall er i medvind.

– Det skjer mye og vi greier å tiltrekke oss flere folk. Noe skyldes flyktninger, men vi hadde fødselsoverskudd og netto innenlands innflytting. Det er summen av stor aktivitet og manges arbeid for den fine byen vår. Det er som om byen jobber som et lag for å få mer til som by og kommune, sier en meget fornøyd ordfører.