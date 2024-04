Natt til søndag kranglet et kjærestepar såpass at de fikk med politiet å gjøre. Hendelsen skjedde inne på en av byens utesteder, samt at det uenige paret begikk mindre skadeverk i lokalet, melder Troms politidistrikt på X.

De to ble bortvist fra sentrum.

Operasjonsleder utdyper til Harstad Tidende:

– Vi ble tilkalt etter en melding om et uønsket gjest ved et utested som ramponerte. Da vi kom frem, viste det seg å handle om en krangel i et kjærestepar.

Situasjonen beskrives som mindre alvorlig enn først fryktet.

– Det fremsto først som vold i relasjonen, men dette virket ikke å være tilfelle da vi fikk snakket mer med dem. Foranledningen til hendelsen og hva som skjedde før vi kom, er litt uklart.

Ingen av de to ønsket å anmelde hendelsen.