Beskyldt for slurv, måtte sykle med and på hjelmen

Einar Hallstensen fra Svolvær ble anklaget for å ha lagt igjen hansker og vannflaske etter en stopp i syklingen på turen til Paris. For det mottok han dagens and. Men det skulle vise seg at han ble dømt på sviktende grunnlag. Også dagens etappe ble glovarm.