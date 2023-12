Politiet meldte om hendelsen på X 03:40. Da var nødetatene på vei til stedet, men det var klart at det ikke befant seg noen personer i bygget.

Yngvar Braute, vaktleder ved 110 Nordland, opplyser til VOL onsdag morgen at en person som bor i 2. etasje oppdaget brannen i 1. etasje, kom seg ut og fikk varslet fra om brannen.

– Vedkommende kom seg raskt ut og ble ikke utsatt for noe røyk, sier han.

Foto: Tony Gulla Sivertsen

Da brannvesenet ankom stedet og tok seg inn i bygget, ble det fastslått at det hadde vært brann, men at det ikke var noen åpne flammer per da.

– Selve brannen har hatt et relativt begrenset omfang, men det er en del sot og røykskader på stedet. Politiet oppretter sak og vil etterforske brannen, meldte politiet på X like før 05:30, og konstaterte at det er for tidlig å si noe om brannårsak.

Braute ved 110 Nordland sier at det per nå virker som at brannen har dødd ut at seg selv.

– Brannvesenet har dratt fra stedet, men vi har fått bistand fra et restverdireningsteam (RvR-team) fra Harstad, som skal gjøre opprydding og se hva som kan reddes. De er nettopp ankommet, sier han ved 07:40-tiden.