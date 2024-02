Utenfor rådhuset på Borkenes tirsdag var det lagt opp til både taler og kulturelle innslag. Her fikk de fremmøtte høre joiker fra same Mikkel Per Sara samt 2. og 4. klasse ved Borkenes skole.

De fremmøtte fikk også se elever fra 9. klasse fremføre BlimE-dansen, som de oppfordret alle til å bli med på.

SPENTE: Både foreldre og ansatte i kommunen var til stede da samenes nasjonaldag ble markert på rådhusplassen. Foto: Håkon Wikan

BLIME-DANSEN: Elevene joiket ikke bare, men danset også BlimE-dansen. Foto: Håkon Wikan

Etterfulgt av taler og kulturelle innslag fulgte lassokasting og servering av klappekake og reinbuljong og noe varmt å drikke.

SPENTE: Mye nerver var i sving da elevene skulle joike. Foto: Håkon Wikan

POPULÆRT: Særlig lassokasting var populært blant elevene. Foto: Håkon Wikan

ISKALDT: Kvikksølvet i gradestokken krøp lavt, og det var mange som unte seg noe varmt å drikke. Foto: Håkon Wikan

Inni rådhuset var det stilt ut en rekke bilder i anledning den store dagen. Utstillingen var i regi av Kvæfjord kulturskole, og er et resultat av maleverkstedet «Samiske farger».

Foto: Håkon Wikan

Foto: Håkon Wikan

Foto: Håkon Wikan

Ordfører Birger Holand (Sp) innledet med å si lihkku beivviin (gratulerer med dagen red.anm.), og sa det var en stor glede å få være til stede på feiringen av samefolkets dag i Kvæfjord.

– 6. februar er samenes nasjonaldag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim i 1917. Landsmøtet ble starten på et arbeid på tvers av landegrensene for å bedre samenes rettigheter. På møte diskuterte de blant annet at samiske barn burde få undervisning på skolen på samisk. De snakket om reindrift, stemmerett og at det måtte bli slutt på diskriminering av samer. Disse temaene som ble diskutert i 1917, er like aktuell i dag, sa Holand.

ORDFØRER: Birger Holand (Sp). Foto: Håkon Wikan

Markeringen av samenes nasjonaldag tok ifølge Holand fart for seks år tilbake i tid. Siden har det vært årlige arrangementer rundt den store dagen.

– Vi har i vår kommune alle glede av at samisk språk og kultur er blitt mer synlig. Den rike og mangfoldige, samiske kulturen er en del av Kvæfjord og ikke minst Hinnøy som vi er stolte av og som vi sammen løfter fram og tar del i, sa blant annet Holand.