Etter påskens tre helligdager vil alle få endret tømmedag, ved at den flyttes tre dager fremover i tid, i forhold til den dagen man har vært vant til å ha tømming.

Det opplyser Tonje Thune, kommunikasjonssjef i HRS, om i en pressemelding.

– Også vil vi fortsette å tømme på denne nye dagen frem til neste helligdag kommer. Da vil tømmedagen flyttes på nytt, sier hun videre.

HRS vil oppdatere kalenderen sin for hele året i tillegg til appen «Min Renovasjon» slik at man kan henge med på hvilke dager avfallet tømmes.

Thune er optimistisk om at folket vil med tiden klare å vende seg til den nye rutinen.

Tonje Thune, kommunikasjonssjef i HRS Foto: HRS

Grunnen til at HRS velger å endre rutinene sine er både for å spare penger, og for at belastningen på sjåførene skal bli mindre.

- Det blir ekstremt mye overtid på sjåførene når de må jobbe doble skift for å hente inn avfall etter helligdager på ettermiddagene. Belastningen blir veldig stor, og det er ikke bærekraftig, sier Thune.