Det skriver VG mandag formiddag.

– Vi opplever for tiden problemer med innlogging på Helsenorge. All innlogging via ID-porten er nede grunnet driftsforstyrrelser hos Digitaliseringsdirektoratet.

Den samme feilen rammer også Nav.

– På grunn av problemer med ID-porten, er det for tiden ikke mulig å logge inn på Min side på nav.no, skriver de på sine nettsider.

Overfor VG bekrefter Digitaliseringsdirektoratet problemene, og at man akkurat nå ikke får logget inn på noen offentlige tjenester. Det jobbes med å løse problemene.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Portalen gir tilgang til over 1000 tjenester fra stat og kommune.

Løsninger som MinID, BankID, Buypass og Commfides er blant de ulike alternativene til elektronisk identifisering som ligger i ID-porten.